Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван
Внешняя политика
- 03 ноября, 2025
- 15:02
Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу посещает Нахчыванскую Автономную республику.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках визита посол встретился с первым заместителем председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Бахтияром Мамедовым.
В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном, сложившиеся благодаря политической воле и дружественным отношениям глав государств, роль Нахчыванской Автономной Республики в этих отношениях, был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече также присутствовал генеральный консул Ирана в Нахчыване Азиз Мансури.
