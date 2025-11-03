Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 15:02
    Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван

    Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу посещает Нахчыванскую Автономную республику.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках визита посол встретился с первым заместителем председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Бахтияром Мамедовым.

    В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном, сложившиеся благодаря политической воле и дружественным отношениям глав государств, роль Нахчыванской Автономной Республики в этих отношениях, был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    На встрече также присутствовал генеральный консул Ирана в Нахчыване Азиз Мансури.

    Муджтаба Демирчилу Нахчыван визит
    Фото
    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedib
    Фото
    Iran's ambassador to Azerbaijan visits Nakhchivan

    Последние новости

    15:36
    Фото

    XRG подписало соглашение об условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор"

    Бизнес
    15:29

    СМИ: США планируют отправить войска для борьбы с наркокартелями в Мексике

    Другие страны
    15:28

    Президент Казахстана наградил посла в Азербайджане орденом "Курмет"

    Внешняя политика
    15:23

    Азербайджан примет участие в совещании по рыбным ресурсам Каспия в Ашхабаде

    Экология
    15:17

    Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

    В регионе
    15:14

    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

    Инфраструктура
    15:12

    На суде над гражданами Армении прокуроры приступили к озвучиванию обвинительной речи

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей