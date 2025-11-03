Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван

Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу посещает Нахчыванскую Автономную республику.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках визита посол встретился с первым заместителем председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Бахтияром Мамедовым.

В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном, сложившиеся благодаря политической воле и дружественным отношениям глав государств, роль Нахчыванской Автономной Республики в этих отношениях, был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече также присутствовал генеральный консул Ирана в Нахчыване Азиз Мансури.