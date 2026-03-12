Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку в доставке гумпомощи из РФ

Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу поблагодарил Азербайджан за содействие в доставке гуманитарной помощи из России.

Как сообщает южное бюро Report, об этом он заявил, выступая перед журналистами в Лянкяранском международном аэропорту.

По его словам, он встретил в аэропорту гуманитарную помощь, отправленную из России в Иран. "Я выражаю благодарность правительству и народу России за эту инициативу, а также правительству и народу Азербайджана - за созданные условия", - отметил дипломат.

Посол также напомнил, что ранее Азербайджан направил в Иран первую партию гуманитарной помощи. По его словам, взаимная поддержка в трудные времена является частью общей культуры народов региона.

Согласно информации российской стороны, в Иран направлено более 13 тонн гуманитарного груза, состоящего из медикаментов и медицинских принадлежностей.