    Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку в доставке гумпомощи из РФ

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:20
    Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку в доставке гумпомощи из РФ

    Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу поблагодарил Азербайджан за содействие в доставке гуманитарной помощи из России.

    Как сообщает южное бюро Report, об этом он заявил, выступая перед журналистами в Лянкяранском международном аэропорту.

    По его словам, он встретил в аэропорту гуманитарную помощь, отправленную из России в Иран. "Я выражаю благодарность правительству и народу России за эту инициативу, а также правительству и народу Азербайджана - за созданные условия", - отметил дипломат.

    Посол также напомнил, что ранее Азербайджан направил в Иран первую партию гуманитарной помощи. По его словам, взаимная поддержка в трудные времена является частью общей культуры народов региона.

    Согласно информации российской стороны, в Иран направлено более 13 тонн гуманитарного груза, состоящего из медикаментов и медицинских принадлежностей.

