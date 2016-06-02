Посол Ирана: Cнятие визового режима с Арменией не стоит в повестке

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Снятие визового режима с Арменией не стоит в повестке.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя информацию армянских СМИ о снятии визового режима.

Говоря о последних событиях в Карабахе, посол сказал, что Иран всегда рядом с Азербайджаном и позиция страны в этом вопросе не изменилась.

"Мы надеемся, что конфликт решится в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с международными нормами. Надеемся, что начавшийся диалог между странами принесет свои плоды во благо народов", - сказал он.

Он также призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, являющихся также постоянными членами Совета Безопасности ООН, чтобы те приложили больше усилий для реализации резолюций ООН.