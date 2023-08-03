Посол Иордании завершил дипмиссию в Азербайджане

3 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Сами Абдуллу Гошеха в связи с окончанием его дипломатической деятельности в нашей стране.

3 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Сами Абдуллу Гошеха в связи с окончанием его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече обсуждены вопросы повестки дня двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества между двумя странами, перспективы развития отношений.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Сами Абдуллу Гошеха за его усилия в развитии связей между Азербайджаном и Иорданией в период его деятельности, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Говоря о наличии взаимовыгодной повестки сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в области политики, экономики, культуры, туризма, гуманитарной сфере и других областях, министр отметил важность взаимных контактов, механизма политических консультаций в развитии связей. Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, платформ, в том числе Движения неприсоединения (ДН), Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Посол Сами Абдулла Гошех отметил, что глобальные инициативы, выдвинутые нашей страной во время его дипломатической деятельности в качестве посла в Азербайджане, вызывают одобрение. Было отмечено наличие перспектив для более тесного сотрудничества между Иорданией и Азербайджаном в различных сферах, а также важность продолжения контактов между двумя странами в этом контексте.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.