О нас

Посол Иордании завершил дипмиссию в Азербайджане

Посол Иордании завершил дипмиссию в Азербайджане 3 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Сами Абдуллу Гошеха в связи с окончанием его дипломатической деятельности в нашей стране.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 15:48
Посол Иордании завершил дипмиссию в Азербайджане

3 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Сами Абдуллу Гошеха в связи с окончанием его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече обсуждены вопросы повестки дня двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества между двумя странами, перспективы развития отношений.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Сами Абдуллу Гошеха за его усилия в развитии связей между Азербайджаном и Иорданией в период его деятельности, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Говоря о наличии взаимовыгодной повестки сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в области политики, экономики, культуры, туризма, гуманитарной сфере и других областях, министр отметил важность взаимных контактов, механизма политических консультаций в развитии связей. Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, платформ, в том числе Движения неприсоединения (ДН), Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Посол Сами Абдулла Гошех отметил, что глобальные инициативы, выдвинутые нашей страной во время его дипломатической деятельности в качестве посла в Азербайджане, вызывают одобрение. Было отмечено наличие перспектив для более тесного сотрудничества между Иорданией и Азербайджаном в различных сферах, а также важность продолжения контактов между двумя странами в этом контексте.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives outgoing ambassador of Jordan
Версия на азербайджанском языке Фотоİordaniya səfirinin Azərbaycanda diplomatik missiyası başa çatıb

Самое читаемое

СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
27 июля 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi