Посол: Индонезия заинтересована в расширении сотрудничества в рамках СВМДА

Индонезия заинтересована в расширении сотрудничества в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и изучает возможности более активного участия в его деятельности.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

По его словам, участие в работе СВМДА представляет особый интерес для Индонезии на фоне динамичных геополитических процессов в мире.

"В нынешних условиях особенно важно укреплять стабильность и развивать международное сотрудничество. Даже в условиях геополитической неопределенности, экономическое взаимодействие и социально-культурные связи должны оставаться приоритетами", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул важность развития молодежи и выразил надежду на расширение возможностей для участия Индонезии в программах сотрудничества в рамках СВМДА.

Дипломат напомнил, что в ближайшее время Азербайджан посетит заместитель министра иностранных дел Индонезии Мухаммад Анис Матта. Ожидается согласование сроков встреч с министрами иностранных дел и экономики Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Микаилом Джаббаровым. Конкретные даты встреч пока не определены.