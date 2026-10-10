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    Посол: Индонезия заинтересована в расширении сотрудничества в рамках СВМДА

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 11:25
    Посол: Индонезия заинтересована в расширении сотрудничества в рамках СВМДА

    Индонезия заинтересована в расширении сотрудничества в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и изучает возможности более активного участия в его деятельности.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

    По его словам, участие в работе СВМДА представляет особый интерес для Индонезии на фоне динамичных геополитических процессов в мире.

    "В нынешних условиях особенно важно укреплять стабильность и развивать международное сотрудничество. Даже в условиях геополитической неопределенности, экономическое взаимодействие и социально-культурные связи должны оставаться приоритетами", - отметил дипломат.

    Он также подчеркнул важность развития молодежи и выразил надежду на расширение возможностей для участия Индонезии в программах сотрудничества в рамках СВМДА.

    Дипломат напомнил, что в ближайшее время Азербайджан посетит заместитель министра иностранных дел Индонезии Мухаммад Анис Матта. Ожидается согласование сроков встреч с министрами иностранных дел и экономики Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Микаилом Джаббаровым. Конкретные даты встреч пока не определены.

    Берлиан Хелми Азербайджано-индонезийские отношения Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır
    Indonesia seeks to expand cooperation within CICA
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