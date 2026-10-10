İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:32
    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    İndoneziya Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır və onun fəaliyyətində daha fəal iştirak etmək imkanlarını öyrənir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Berlian Helmi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada gedən dinamik geosiyasi proseslər fonunda AQEM-in işində iştirak etmək İndoneziya üçün xüsusi maraq kəsb edir.

    "Hazırkı şəraitdə sabitliyi möhkəmləndirmək və beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək xüsusilə vacibdir. Hətta geosiyasi qeyri-müəyyənlik şəraitində belə, iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyət və sosial-mədəni əlaqələr prioritet olaraq qalmalıdır", - diplomat qeyd edib.

    O, həmçinin gənclərin inkişafının vacibliyini vurğulayıb və İndoneziyanın AQEM çərçivəsindəki əməkdaşlıq proqramlarında iştirakı üçün imkanların genişləndiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.

    Diplomat xatırladıb ki, yaxın vaxtlarda İndoneziyanın xarici işlər nazirinin müavini Məhəmməd Anis Matta Azərbaycana səfər edəcək. Azərbaycanın xarici işlər və iqtisadiyyat nazirləri Ceyhun Bayramov və Mikayıl Cabbarovla görüşlərin vaxtının razılaşdırılması gözlənilir. Görüşlərin konkret tarixləri hələ müəyyən edilməyib.

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Berlian Helmi İndoneziya
    Посол: Индонезия заинтересована в расширении сотрудничества в рамках СВМДА
    Indonesia seeks to expand cooperation within CICA
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:15

    Ağdamda sənaye məhsullarının dəyəri ötən il 17 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    14:05

    Türkiyədə siqaret satışında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq

    Region
    14:05

    İranlı səyyah Qarabağın təbiətini və bərpanın miqyasını yüksək qiymətləndirib

    Qarabağ
    14:02

    Şahbaz Şərif "ASAN xidmət"in Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib

    Xarici siyasət
    14:00

    Dünya çempionatı: Kənan Nəsibov 1/4 finala yükəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:56

    Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    13:55

    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:54

    Camal Qamzatxanov Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    13:43

    Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti