Посол: Индонезия поддерживает позиции Азербайджана в международных организациях

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, на встрече были обсуждены вопросы развития отношений двух стран в области религии.

Также было проведено обсуждение вокруг сотрудничества с Исламским университетом Индонезии.

На встрече также был затронут вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Посол выразил поддержку Азербайджану в этом вопросе, подчеркнув, что его страна поддерживает позиции Азербайджана в международных организациях, особенно в ООН и ОИС.