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    Посол: Индонезия поддерживает позиции Азербайджана в международных организациях

    Посол Индонезии в Азербайджане провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, на встрече были обсуждены вопросы развития отношений двух стран в области религии.

    Также было проведено обсуждение вокруг сотрудничества с Исламским университетом Индонезии.

    На встрече также был затронут вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Посол выразил поддержку Азербайджану в этом вопросе, подчеркнув, что его страна поддерживает позиции Азербайджана в международных организациях, особенно в ООН и ОИС.

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