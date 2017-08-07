Посол Индонезии обсудил текущее состояние двусторонних отношений с Халафом Халафовым

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей.

Кроме того, посол обсудил с Х.Халафовым вопросы организации различных мероприятий Индонезии в Азербайджане, в частности предстоящий в Баку в сентябре фестиваль индонезийской культуры.