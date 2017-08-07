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    Посол Индонезии обсудил текущее состояние двусторонних отношений с Халафом Халафовым

    Также стороны обсудили вопросы организации различных мероприятий Индонезии в Азербайджане

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей.

    Кроме того, посол обсудил с Х.Халафовым вопросы организации различных мероприятий Индонезии в Азербайджане, в частности предстоящий в Баку в сентябре фестиваль индонезийской культуры.

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