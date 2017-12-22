Посол: Индия заинтересована в расширении ненефтяного сотрудничества с Азербайджаном

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Индия заинтересована в расширении ненефтяного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции.

"Отношения Азербайджана и Индии укрепляются и расширяются в разных сферах . У нас есть много сфер, в которых мы можем расширить сотрудничество и поддержать друг друга. Индия является партнером Азербайджана в сфере энергетики, однако мы также заинтересованы в развитии сотрудничества в ненефтяном секторе - сельском хозяйстве, туризме. Сотрудничество в сфере фармацевтики - один из приоритетов для нас", - заявил посол.