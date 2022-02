Посол Греции выразил соболезнования по случаю 30-й годовщины трагедии в Ходжалы

Посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос выразил соболезнования по случаю 30-й годовщины трагедии в Ходжалы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу посла в Twitter.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования всем азербайджанцам, которые потеряли семьи, друзей и дома в тот трагический день 30 лет назад. Почтив их память, мы все должны работать вместе и стремиться к тому, чтобы таких трагедий больше не было ни в одной стране мира",- написал посол.