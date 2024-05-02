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Генсек Межпарламентской ассамблеи АСЕАН: VI Всемирный форум в Баку прошел очень продуктивно

Генсек Межпарламентской ассамблеи АСЕАН: VI Всемирный форум в Баку прошел очень продуктивно VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку прошел очень продуктивно, в течение двух дней было затронуто множество вопросов.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 17:01
Генсек Межпарламентской ассамблеи АСЕАН: VI Всемирный форум в Баку прошел очень продуктивно

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку прошел очень продуктивно, в течение двух дней было затронуто множество актуальных вопросов.

Об этом сказала Report генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман.

"Это двухдневное мероприятие на самом деле было действительно интересным, а также очень всеобъемлющим. Здесь было затронуто множество вопросов: начиная от подготовки к COP29, заканчивая искусственным интеллектом и пр.", - сказала она.

Генсек также выразила благодарность правительству Азербайджана за организацию столь масштабного мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ASEAN PA-nın Baş katibi: Bakıda keçirilən VI Ümumdünya Forumu çox məhsuldar keçib

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