Генсек Межпарламентской ассамблеи АСЕАН: VI Всемирный форум в Баку прошел очень продуктивно

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку прошел очень продуктивно, в течение двух дней было затронуто множество вопросов.

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку прошел очень продуктивно, в течение двух дней было затронуто множество актуальных вопросов.

Об этом сказала Report генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман.

"Это двухдневное мероприятие на самом деле было действительно интересным, а также очень всеобъемлющим. Здесь было затронуто множество вопросов: начиная от подготовки к COP29, заканчивая искусственным интеллектом и пр.", - сказала она.

Генсек также выразила благодарность правительству Азербайджана за организацию столь масштабного мероприятия.