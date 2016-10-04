Посол: Германия поддерживает Азербайджан в его желании диверсифицировать экономику

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Деятельность Торговой палаты Германии в Азербайджане важна с точки зрения установления деловых контактов между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"Немецкие компании намерены поддерживать Азербайджан в его желании диверсифицировать экономику. Германия характеризуется большим количеством малых и больших предприятий, которые известны во всем мире. Торговая палата Германии очень важна с точки зрения установления деловых контактов для устойчивого и продолжительного сотрудничества, что может привести к росту торгового оборота между странами", - отметил дипломат.