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    Посол: Германия ожидает активного развития экономических отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 12:57
    Посол: Германия ожидает активного развития экономических отношений с Азербайджаном

    Германия ожидает активного развития экономических отношений с Азербайджаном в ближайшие годы, в том числе в таких сферах, как образование.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке на полях Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

    "Мы ожидаем активного развития экономических отношений в ближайшие годы, также и в других сферах, таких как образование. Но мы здесь для того, чтобы говорить о связанности и экономике", - сказал он.

    Он также добавил, что важную основу для развития двусторонних отношений создала стратегическая повестка, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время визита главы Азербайджана в Берлин 20–21 июля.

    "В этой повестке определена основа для развития наших двусторонних отношений и экономических связей - не только в сфере связанности или энергетики, но и во многих других секторах. Например, впервые в повестку была включена оборонная промышленность", - отметил посол.

    Азербайджано-германские отношения Экономическое сотрудничество
    Səfir: Almaniya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin fəal inkişafını gözləyir
    Ambassador Lölke: Germany expects economic relations with Azerbaijan to develop actively
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