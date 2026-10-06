Посол: Германия ожидает активного развития экономических отношений с Азербайджаном

Германия ожидает активного развития экономических отношений с Азербайджаном в ближайшие годы, в том числе в таких сферах, как образование.

Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке на полях Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

"Мы ожидаем активного развития экономических отношений в ближайшие годы, также и в других сферах, таких как образование. Но мы здесь для того, чтобы говорить о связанности и экономике", - сказал он.

Он также добавил, что важную основу для развития двусторонних отношений создала стратегическая повестка, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время визита главы Азербайджана в Берлин 20–21 июля.

"В этой повестке определена основа для развития наших двусторонних отношений и экономических связей - не только в сфере связанности или энергетики, но и во многих других секторах. Например, впервые в повестку была включена оборонная промышленность", - отметил посол.