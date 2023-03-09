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Посол Германии посетил Гёйгёльский район

Посол Германии посетил Гёйгёльский район Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн посетил Гёйгёльский район.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 14:38
Посол Германии посетил Гёйгёльский район

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн посетил Гёйгёльский район.

Как сообщает западное бюро Report, в рамках визита посол побывал в Музее истории германской общины.

Ему была предоставлена подробная информация о проведенных в музее ремонтно-реставрационных работах и экспонатах.

Ральф Хорлеманн высоко оценил проведенные в музее реставрационные работы и подчеркнул, что музей является примером дружественных отношений между Азербайджаном и Германией: "Проживание германского народа в этом регионе, многолетняя дружба с местным населением - это история Германии и Азербайджана, и мы уважаем эту историю. Музей окажет положительное влияние на развитие туризма и в будущем станет жемчужиной района".

Отметим, что посла встретили глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев и представитель Администрации президента Эмин Эйвазов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyanın Azərbaycandakı səfiri Göygölə səfər edib

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