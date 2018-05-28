Посол Фуад Искендеров: Даже сто лет назад Азербайджан был демократической страной

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Даже сто лет назад Азербайджан был демократической страной, где в правительстве были представители различных наций и этнических групп. Среди членов парламента были как азербайджанцы, так и русские, немцы, поляки, украинцы, евреи, армяне и грузины. Парламент одобрил право голоса для женщин значительно раньше чем многие европейские страны.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Бельгии, руководитель делегации Азербайджана в ЕС Фуад Искендеров сказал в интервью изданию Euractiv.

Представляем вашему внимание полную версию данного интервью.

- Министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров побывал недавно в Брюсселе и встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Они обсуждали также Иран и Армению?

- Наши европейские партнеры проявили большой интерес к позиции Азербайджана в отношении последних изменений в реализации ядерного соглашения с Ираном. Позиция Азербайджана по этому вопросу абсолютно прозрачна. Наше сотрудничество с иранскими соседями началось значительно раньше, чем заключение этого соглашения. Мы сотрудничаем с Ираном в области торговли, реализации проектов в области энергетики, транспорта и использования водных ресурсов. Это сотрудничество результат не "ядерного соглашения", а нашей "политики добрососедства" с приграничными странами, за исключением Армении, которая оккупировала 20% территории Азербайджана. Как вы можете заметить, "политика добрососедства" проводится Азербайджаном в отношениях как с ЕС, так и с Ираном. Я думаю что это оказывает позитивное влияние на безопасность и стабильность в регионе.

Относительно ситуации в Армении. Мы воздерживались от комментариев в отношении событий в этой стране. Нас интересовала только возможность прогресса в мирном урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и соответствующих резолюций СБ ООН (НК и 7 прилегающих районов являются официально признанными территориями Азербайджана, но на данный момент оккупированы армянской стороной).

Прежнее правительство проводило радикально деструктивную политику в отношении урегулирования конфликта, что создавало препятствия нормальному ходу переговоров. Нынешнее правительство столкнулось с последствиями этой политики. Они нуждаются "в свежем воздухе" и "свежей крови" для возрождения своей экономики, которая ныне находится в руинах. Они должны стремиться к тому, чтобы стать полноправным участником в реализации проектов, которые осуществляются в регионе. Это возможно только путем выстраивания нормальных отношений с соседними странами.

- Можем ли мы испытывать оптимизм в отношении нынешнего руководства Армении?

- К сожалению, действия нового руководства в решении вопросов, связанных с урегулированием конфликта, пока не дают повода для оптимизма. В первые же дни после своего избрания премьер-министр посетил оккупированные территории с целью принятия участия на мероприятии, посвященном годовщине оккупации Шуши – города, где этнические азербайджанцы составляли подавляющее большинство населения. Там он заявил о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Армении и выступил с инициативой участия в переговорах новых "сторон конфликта", что не укладывается в формат переговоров Минской группы ОБСЕ. Нет необходимости заново изобретать колесо.

Вслед за агрессивной риторикой нового правительства последовала провокация армянских сил в Нахчыване, на границе между двумя странами, в результате чего погиб азербайджанский солдат.

В это же время по другую сторону конфликта вскоре после своего повторного назначения на пост министра иностранных дел Эльмар Мамедьяров встретился с сопредседателями Минской группы в Париже, где он подтвердил заинтересованность Азербайджана в продолжении субстантивных переговоров.

Таким образом, Вы можете видеть два разных подхода - агрессивные действия и риторику с одной стороны и конструктивный подход с другой. Я надеюсь, что международное сообщество адекватно оценит это.

- Как вы считаете, должен ли ЕС предпринять какие-либо действия для уменьшения напряжения между сторонами?

- ЕС не вовлечен в процесс урегулирования. Но это не препятствует ЕС содействовать решению конфликта на основе международного права, поддержки принципов территориальной целостности, суверенитета, независимости и неприкосновенности международно признанных границ стран партнеров, что зафиксировано в качестве основных принципов европейской безопасности в документе ЕС "О глобальной стратегии ЕС". Мы приветствуем и ценим четкую и последовательную позицию ЕС, поддерживающую эти принципы в отношениях с Азербайджаном. Азербайджан не ставил вопрос урегулирования конфликта в политическое поле отношений с ЕС. В отличие, кстати, от Армении, пытающейся использовать любые возможности в институтах ЕС для манипулирования языком конфликта для своего "внутреннего использования". Отношения между ЕС и Азербайджаном носят намного более разносторонний и качественный характер, преследуют более глобальные и далеко идущие цели.

- Вы имеете в виду, что отношения развиваются успешно?

- Да. Мы приветствуем выделение Европейским инвестиционным банком кредитов для проектов TAP и TANAP на общую сумму 2,5 млрд евро, что способствует осуществлению стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном в области энергетики. Мерилом нашего общего успеха является тот факт, что первые поставки азербайджанского газа будут осуществлены в Турцию этим летом, а в Европу поставки начнутся в 2020-м году. Мы приветствуем визит Комиссара Гюнтера Оттингера в Баку, который будет осуществлен в ближайшее время. В рамках визита он намерен принять участие в Каспийской конференции по нефти и газу. Будучи комиссаром ЕС по энергетике, господин Оттингер внес большой вклад в процесс начала и реализации Южного газового коридора.

Мы также серьезно работаем с ЕС в рамках дальнейшего развития транспортных проектов. Как отметил комиссар Йоханнес Хан, Азербайджан идеально расположен для осуществления ключевой роли в качестве узла, соединяющего Европу с Азией. Мы также рады тому, что ЕС продолжит поддерживать Порт Баку в его намерении стать международным центром в области логистики и торговли.

Мы заинтересованы в построении прагматичных и позитивных отношений с ЕС, что отражается в проводимых в настоящий момент переговорах по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС. Ход переговорного процесса разделен на 3 части, они могут отличаться по динамике, однако для нас важнее факт заключения полноценного и равноправного договора, чем его искусственное убыстрение.

- Но можно сказать, что кто-то препятствует этому процессу. Я вижу увеличивающееся количество негативных публикаций про Азербайджан, например статьи про "отмывание грязных денег". Как вы прокомментируете это?

- Этот процесс полностью организован, синхронизован и дирижируется определенными кругами. Чем ближе мы к "точке невозврата" в наших отношениях с европейскими партнерами, тем более оскорбляющими становятся наши критики, более провокационные утверждения выдвигаются в наш адрес, растет число всякого рода инсинуаций и обвинений. Это началось с обвинений в области прав человека, затем продолжилось обвинениями в коррупции. Сейчас же мы видим преднамеренные провокации с упоминанием Азербайджана при освещении убийств на территориях стран-членов ЕС. Можете ли вы себе представить, что эти обвинения звучат в адрес страны, которая сама с начала 90-х годов является жертвой многочисленных террористических атак, в результате которых погибло более 2000 человек?! В адрес страны, которая несмотря на захват значительной части своей территории, никогда не использовала террор в качестве ответа на оккупацию. Кроме этого, Азербайджан является одним из самых надежных партнеров в рамках международной антитеррористической коалиции, имеет солидный багаж сотрудничества в этой сфере, что высоко оценивается ЕС, НАТО и другими партнерами.

Эти фальшивые новости подаются из одних и тех же источников, газет и авторов. Они пытаются загнать нас в своеобразное "гетто" в Европе, проводя политику сегрегации в отношении Азербайджана. Я уверен что эти попытки обречены на провал, как в недавней истории.

- Но в чем их заинтересованность?

- Наша страна серьезно развивается, активно вовлечена в региональные и панъевропейские процессы. Ее роль действительно растет, мы идем в Европу с реализацией проекта на общую сумму 45 млрд долларов США (Южный газовый коридор), новые транспортные проекты соединят Европу с Азией и вместе с нашими соседями превратят нас в один из главных транзитных узлов на стыке Европы и Азии.

- Выходит, что некоторые хотят предотвратить реализацию крупных проектов в Азербайджане путем дестабилизации страны?

- В любом случае они пытаются создать негативный имидж страны и содействовать её отдалению от региональных и панъевропейских процессов. Недавно мы наблюдали аналогичный подход в Совете Европы. Некоторое время назад определенные круги спешили поздравить Сержа Саргсяна с "успешным" проведением парламентских выборов. Весьма иронично, что почти сразу же после них население страны добилось его отставки как премьер-министра, который был избран тем же парламентом. Но в случае с Азербайджаном, несмотря на ангажированные заявления, включая оценки БДИЧП относительно недавно проведенных президентских выборов, нет никаких изменений в полном доверии населения страны к руководству республики.

Мы по-прежнему сожалеем, что несмотря на позитивные изменения в развитии межпарламентских связей между ЕС и Азербайджаном Европейский парламент продолжает политику "двойных стандартов" в отношении нашей страны. В качестве примера можно привести пресс-релизы, опубликованные на официальной странице Европарламента, в отношении обсуждений 16 мая в Комитете по международным делам соглашений ЕС с Азербайджаном и Арменией. Несмотря на схожесть в содержании обеих резолюций по итогам слушаний, их названия разительно отличаются поддержкой Армении и критикой Азербайджана. Это к вопросу о том, кто активен в лоббистской деятельности в европейских институтах.

- Но Ваш ответ можно интерпретировать в двух направлениях. Один, явно видимый, что создавая экономические развязки, такие как Бакинский Порт, и путем реализации крупных международных экономических проектов, вы не даете возможность поместить вашу страну в "гетто". Второй, ваша страна может значительно улучшить ситуацию в области прав человека и свободы медиа, что позволит вам утверждать, что эти обвинения необоснованны.

- Процесс реализации транспортных проектов только начался. Мы уже сталкивались с аналогичными и даже более жесткими попытками блокирования энергетических проектов в начале 90-х годов. Но несмотря на это мы смогли достичь успеха. Я уверен, что даже в условиях нынешнего противодействия реализация новых энергетических и транспортных проектов будет осуществлена на ещё более качественном уровне.

Относительно демократии и прав человека. Вы знаете, что сегодня - 28 мая мы отмечаем 100-летний юбилей первой парламентской демократической республики в мусульманском мире (Азербайджанская Демократическая Республика провозгласила свою независимость в 1918-м году и явилась первым демократическим государством в мусульманском мире). Даже сто лет назад Азербайджан был демократической страной, где в правительстве были представители различных наций и этнических групп. Среди членов парламента были как азербайджанцы, так и русские, немцы, поляки, украинцы, евреи, армяне и грузины. Парламент одобрил право голоса для женщин значительно раньше, чем многие европейские страны. И если вы думаете, что у нас нет демократических традиций, то это не так. Но проблема демократии намного более сложна. В настоящий момент уровень демократии в Азербайджане значительно выше, чем он был ранее. Принимая во внимание специфические элементы ситуации в регионе необходимо быть твердыми и в то же время аккуратными в поступательной либерализации общества, не допуская использования демократических свобод против самих же европейских ценностей.

- Вы намекаете на вмешательство со стороны?

- Азербайджан не сталкивается с серьезными угрозами стабильности и безопасности, идущими изнутри общества. Но вызовы из-за границы более серьезны. Особенно сейчас – в нынешнем турбулентном мире. Выбор Азербайджана, расположенного на перекрестке цивилизаций, очевиден: или стать полем столкновения различных сил, новой фронтовой линией, новой конфликтной зоной, что мы наблюдаем во многих странах в нашей части планеты, или же быть вовлеченным в создание новой инфраструктуры по сближению народов, культур, экономик, религий, стран и, конечно, людей. Мы предпочитаем второй вариант. В этом непредсказуемом мире строители мостов более востребованы, чем их разрушители.