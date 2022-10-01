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Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек от подрыва на мине

Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек от подрыва на мине Посол Франции Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана при подрыве мины.
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 12:02
Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек от подрыва на мине

Посол Франции Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана от подрыва на мине.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Я опечален известием о гибели Амида Асадова и Черкеза Гулузаде в результате взрыва противопехотной мины в Физулинском районе", - говорится в публикации.

30 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов (1986 г.р.), и Черкез Гулузаде (2007 г.р.) погибли в результате подрыва на мине в селе Юхары Дилагарда Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri Füzulidə mina partlayışında həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib
Версия на английском языке French ambassador condoles death of two civilians in landmine explosion

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