Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек от подрыва на мине

Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек от подрыва на мине

Посол Франции Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана при подрыве мины.

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Посол Франции Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана от подрыва на мине. Как передает Report, об этом посол написал в Twitter. "Я опечален известием о гибели Амида Асадова и Черкеза Гулузаде в результате взрыва противопехотной мины в Физулинском районе", - говорится в публикации. 30 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов (1986 г.р.), и Черкез Гулузаде (2007 г.р.) погибли в результате подрыва на мине в селе Юхары Дилагарда Физулинского района. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri Füzulidə mina partlayışında həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib