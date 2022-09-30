В Физули два человека погибли в результате подрыва на мине

30 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов (1986 г.р.), и Черкез Гулузаде (2007 г.р.), подорвались на мине на освобожденной территории Физулинского района.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, была назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия.
В настоящее время в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В настоящее время следствие по делу продолжается.