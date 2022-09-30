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В Физули два человека погибли в результате подрыва на мине

В Физули два человека погибли в результате подрыва на мине 30 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов (1986 г.р.), и Черкез Гулузаде (2007 г.р.), подорвались на мине на освобожденной территории Физулинского района.
Происшествия
30 сентября 2022 г. 22:34
В Физули два человека погибли в результате подрыва на мине

30 сентября в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов (1986 г.р.), и Черкез Гулузаде (2007 г.р.), подорвались на мине на освобожденной территории Физулинского района.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, установлено, что А.Асадов и Ч.Гулузаде погибли в результате подрыва на мине, находясь в селе Юхары Дилагарда Физулинского района.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, была назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия.

В настоящее время в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə 2 nəfər minaya düşərək həlak olub

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