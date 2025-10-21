Посол: Эстонские компании проявляют интерес к рынку Азербайджана

Эстонские компании проявляют интерес к рынку Азербайджана, особенно в сфере цифровых услуг и "зеленого" перехода.

Об этом заявил Report посол Эстонии в Азербайджане Вайно Рейнарт на полях бизнес-форума "Центральная Балтика – Азербайджан".

"Мы обладаем значительным потенциалом в области цифрового развития. Все, что связано с цифровыми услугами и цифровой трансформацией, одновременно будет способствовать и "зеленому" переходу. Азербайджан является важным энергетическим узлом и мостом между Востоком и Западом. Следовательно, есть много перспективных направлений, которые мы хотели бы обсудить. Мы готовы сотрудничать с различными структурами - как частными, так и государственными - для развития торговли между нашими странами", - отметил дипломат.

По его словам, несмотря на то что объем торгового оборота между двумя странами пока невелик, есть большой потенциал для расширения сотрудничества.

Посол также рассказал о предстоящем визите министра иностранных дел Эстонии в Азербайджан и его насыщенной повестке.

"Мы уже подписали множество документов сегодня, и, как очевидно, в состав делегации министра входит довольно представительная группа бизнесменов. Основной целью, помимо проведения политических встреч, является развитие делового взаимодействия между Азербайджаном и Эстонией. Мы, конечно, рассматриваем и двусторонние политические отношения, и связи Азербайджана с Европейским союзом. Все это находится на повестке дня. Мы также будем рады услышать от Баку информацию о региональных процессах и обсудить возможные перспективы дальнейшего сотрудничества", - отметил Рейнарт.

Отвечая на вопрос о возможности открытия посольства Эстонии в Азербайджане, дипломат заявил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения: "Этот вопрос обсуждается, но я бы не хотел предвосхищать итоги тех переговоров, которые состоятся завтра с министром иностранных дел Азербайджана и представителями других госучреждений в Баку. Поэтому пока я не хотел бы забегать вперед", - сказал он.