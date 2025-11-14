Посол ЕС: В истории Азербайджана много ярких примеров сильных женщин

Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что в истории Азербайджана существует множество ярких примеров сильных и успешных женщин.

Как передает Report, дипломат выступила на мероприятии "ЕС и молодежь: во имя устойчивого будущего".

Куюнджич рассказала, что впервые заинтересовалась Азербайджаном еще двадцать лет назад, прочитав книгу о коммерческом освоении нефтяных месторождений страны.

"Азербайджан привлек меня еще много лет назад. Но впервые я приехала сюда лишь 2 сентября этого года. Интересно, как работает судьба: иногда книги и образование приводят нас туда, куда мы раньше даже не планировали", - отметила она, добавив, что в Азербайджан ее привела именно дипломатическая служба.

Говоря о роли женщин, посол подчеркнула, что в истории Азербайджана есть множество выдающихся личностей, вдохновляющих молодое поколение.

"В истории Азербайджана множество примеров сильных женщин. Такие примеры есть и в Европе, и во всем мире. Конечно, успех требует усилий, и я хочу поддержать ваши усилия", - сказала дипломат.