Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Посол ЕС: В истории Азербайджана много ярких примеров сильных женщин

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 19:43
    Посол ЕС: В истории Азербайджана много ярких примеров сильных женщин

    Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что в истории Азербайджана существует множество ярких примеров сильных и успешных женщин.

    Как передает Report, дипломат выступила на мероприятии "ЕС и молодежь: во имя устойчивого будущего".

    Куюнджич рассказала, что впервые заинтересовалась Азербайджаном еще двадцать лет назад, прочитав книгу о коммерческом освоении нефтяных месторождений страны.

    "Азербайджан привлек меня еще много лет назад. Но впервые я приехала сюда лишь 2 сентября этого года. Интересно, как работает судьба: иногда книги и образование приводят нас туда, куда мы раньше даже не планировали", - отметила она, добавив, что в Азербайджан ее привела именно дипломатическая служба.

    Говоря о роли женщин, посол подчеркнула, что в истории Азербайджана есть множество выдающихся личностей, вдохновляющих молодое поколение.

    "В истории Азербайджана множество примеров сильных женщин. Такие примеры есть и в Европе, и во всем мире. Конечно, успех требует усилий, и я хочу поддержать ваши усилия", - сказала дипломат.

    Марияна Куюнджич Евросоюз женщины
    Mariyana Kuyundziç: Azərbaycan tarixində güclü qadınlarla bağlı böyük nümunələr var
    EU Ambassador: Azerbaijan's history full of inspiring examples of strong women

    Последние новости

    20:08
    Фото

    Финалисты программы развития Азада Мирзаджанзаде посетили его кабинет-музей

    Наука и образование
    20:08
    Фото

    В Щвеции автобус врезался в остановку: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    19:48

    Трамп примет в Белом доме освобожденных израильских заложников

    Другие страны
    19:43

    Посол ЕС: В истории Азербайджана много ярких примеров сильных женщин

    Внешняя политика
    19:33

    Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ

    Другие страны
    19:31
    Фото

    Шахбазов: В Будапеште достигнуты важные соглашения по "Зеленому энергокоридору"

    Энергетика
    19:20

    Арастун Оруджлу вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    19:14

    Кобахидзе и Мирзоян обсудили использование транзитного потенциала Грузии и Армении

    В регионе
    19:12

    В Париже полиция ранила вооруженного мужчину на ж/д вокзале - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей