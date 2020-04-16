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Посол ЕС: Спасибо, Азербайджан!

Посол ЕС: Спасибо Азербайджан!

Делегация Европейского союза в Азербайджане выразила Азербайджану благодарность за оказанную поддержку в период распространения пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации, посол ЕС Кестутис Янкаускас

"Флаг Европейского Союза, освещенный на фасаде Центра Гейдара Алиева, является отражением солидарности и партнерских отношений между Азербайджаном и ЕС. Вместе мы сильнее! Спасибо, Азербайджан!",-сказал он. 

Напомним, ранее с целью поддержать пострадавшие от пандемии коронавируса страны мира на фасаде здания Центра Гейдара Алиева была размещена видеопроекция флага Европейского Союза. 

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, Испании, России, Турции, Великобритании, США и Грузии.

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