    Посол ЕС: Работа над новыми приоритетами сотрудничества с Азербайджаном близка к завершению

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 16:57
    Работа над новыми приоритетами сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном близка к завершению.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич, выступая на бизнес-форуме "Центральная Балтика – Азербайджан".

    По ее словам, Европейский союз продолжает оказывать поддержку Азербайджану на пути реформ и активно работает над определением новых приоритетов сотрудничества, которые могут быть утверждены уже в ближайшее время.

    Дипломат подчеркнула, что бизнес-форумы традиционно служат эффективной площадкой для объединения компаний и развития совместных проектов. В рамках нынешнего форума обсуждаются вопросы управления, водных ресурсов, цифровой фармацевтической промышленности, сертификации пищевых продуктов и охраны труда.

    "Особое внимание уделяется финансируемому Евросоюзом проекту EU-Azerbaijan Business Forum 2024–2026, направленному на укрепление экономического сотрудничества между сторонами. Одним из ключевых результатов этой инициативы станет EU Business Climate Report - независимый обзор инвестиционного климата", - отметила Марияна Куюнджич.

