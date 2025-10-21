Посол ЕС: Работа над новыми приоритетами сотрудничества с Азербайджаном близка к завершению

Работа над новыми приоритетами сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном близка к завершению.

Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич, выступая на бизнес-форуме "Центральная Балтика – Азербайджан".

По ее словам, Европейский союз продолжает оказывать поддержку Азербайджану на пути реформ и активно работает над определением новых приоритетов сотрудничества, которые могут быть утверждены уже в ближайшее время.

Дипломат подчеркнула, что бизнес-форумы традиционно служат эффективной площадкой для объединения компаний и развития совместных проектов. В рамках нынешнего форума обсуждаются вопросы управления, водных ресурсов, цифровой фармацевтической промышленности, сертификации пищевых продуктов и охраны труда.

"Особое внимание уделяется финансируемому Евросоюзом проекту EU-Azerbaijan Business Forum 2024–2026, направленному на укрепление экономического сотрудничества между сторонами. Одним из ключевых результатов этой инициативы станет EU Business Climate Report - независимый обзор инвестиционного климата", - отметила Марияна Куюнджич.