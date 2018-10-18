Посол ЕС: Мы высоко оцениваем шаги Азербайджана, предпринятые в борьбе с торговлей людьми

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз высоко оценивает шаги Азербайджана, предпринятые в борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном "Европейскому Дню борьбы с торговлей людьми" заявил глава представительства Европейского союза в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что страна должна продвигаться дальше в этом направлении.

"Мы высоко оцениваем шаги Азербайджана, предпринятые в борьбе с торговлей людьми. Многое сделано на законодательном уровне. Но все еще предстоит сделать немалое на пути расследования и выявления таких случаев",- отметил он.

По словам дипломата, все должны быть задействованы в борьбе с подобными преступлениями. "Эти преступления противоречат нашим ценностям. Мы можем решить эту проблему только совместными усилиями. Очень важно анализировать ситуацию. Лучший способ решить проблему- это найти его источник"-, подчеркнул он.

К. Янкаускас отметил, что наблюдающийся в настоящее время миграционный кризис представляет собой проблему и создает благоприятные условия для торговли людьми.