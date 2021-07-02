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Посол ЕС о перспективных сферах сотрудничества с Азербайджаном

Посол ЕС о перспективных сферах сотрудничества с Азербайджаном "Мы видим Азербайджан своим партнером и будем в будущем работать над данными программами"
Внешняя политика
2 июля 2021 г. 17:38
Посол ЕС о перспективных сферах сотрудничества с Азербайджаном

Глава представительства ЕС посол Кестутис Янкаускас рассказал о перспективных сферах сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, Европейский союз, сотрудничая с Азербайджаном, акцентирует внимание на таких областях как "зеленая экономика", поощрение малого бизнеса, региональное развитие, развитие и поддержка системы здравоохранения, образования.

"Мы видим Азербайджан своим партнером и будем в будущем работать над данными программами", - заявил посол во время посещения Шекинского Центра керамики и прикладного искусства "ABAD” в рамках проекта "Поддержка малого семейного бизнеса в Шеки-Загатале", финансируемого ЕС и совместно реализуемого ПРООН и ABAD.

Кестутис Янкаускас отметил, что срок его дипломатической миссии в Азербайджане истекает, однако выразил уверенность, что связи ЕС и Азербайджана продолжат развиваться и далее.

"В 2017 в сентября у меня была первая поездка под названием EU Bus . Это было две недели спустя после моего прибытия в Азербайджан и поездка была в как раз в Шеки.

С этого момента у меня остались очень хорошие впечатления, мы приезжали много раз. Но к сожалению, пандемия отняла у нас полтора года и мы не смогли организовать больше визитов в Шеки. Я действительно рад, что не только в Шеки, но и в Загатале и в Балакяне и в других городах Азербайджана, многие простые азербайджанцы смогли развить свой малый бизнес и предоставить туристам эти уникальные изделия, которые можно тут вырастить или производить.

Желаю, чтобы связи ЕС и Азербайджана развивались и дальше. Программы, которые Евросоюз предлагает, предназначены для всех людей, для всех территорий, без всяких ограничений и исключений. Все делается для того, чтобы создать прочную базу для устойчивого развития Азербайджана", - заявил посол.

На вопрос о том, планирует ли Евросоюз осуществлять какие-либо проекты на освобожденных территориях Азербайджана, посол ответил, что "пока нет доступа к освобождённым территориям, но все наши проекты предназначены для всей страны". "Предоставляются самые лучшие технологии, которые в планах применять на этих территориях. Когда будет доступ, то почему бы нет. Мы готовы".

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