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Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли

Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли В рамках совместного сотрудничества планируется поставлять передовые современные цифровые технологии
Внешняя политика
3 февраля 2021 г. 11:59
Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли
Кестутис Янкаускас
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"Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность, международное партнерство, международный бизнес приглашаются на освобожденные от оккупации земли".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на презентации проекта "Альтернативное разрешение споров в Азербайджане и дополнительная поддержка развитию специализированных судов".

Отметив, что ЕС является одним из важнейших торговых партнеров Азербайджана, посол заявил, что в рамках совместного сотрудничества планируется поставлять передовые современные цифровые технологии:

"Будем надеяться, что и в этой сфере бизнес-компонент между Азербайджаном и Европейским Союзом усилится".

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Версия на английском языке Ambassador: European Union is one of the most important trade partners of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən mühüm ticarət tərəfdaşlarından biridir”

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