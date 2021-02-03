Посол ЕС: Международный бизнес приглашается на деоккупированные земли

"Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность, международное партнерство, международный бизнес приглашаются на освобожденные от оккупации земли".
Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на презентации проекта "Альтернативное разрешение споров в Азербайджане и дополнительная поддержка развитию специализированных судов".
Отметив, что ЕС является одним из важнейших торговых партнеров Азербайджана, посол заявил, что в рамках совместного сотрудничества планируется поставлять передовые современные цифровые технологии:
"Будем надеяться, что и в этой сфере бизнес-компонент между Азербайджаном и Европейским Союзом усилится".