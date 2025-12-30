Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

Азербайджан и Египет планируют запустить прямой авиарейс Баку–Каир.

Об этом сообщил Report посол арабского государства в нашей стране Хусамеддин Эффат Мустафа Реда.

Дипломат отметил, что ежегодный показатель в 10 млн азербайджанских туристов, приезжающих в Египет, не является пределом:

"Я думаю, что и Египет, и Азербайджан располагают возможностями для увеличения взаимного турпотока. Хочу, чтобы Баку и Каир стали основными направлениями для поездок туристов обеих стран.

У нас уже есть прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх, сейчас мы работаем с правительством Азербайджана и некоторыми частными египетскими компаниями над открытием прямого авиарейса Баку–Каир".

По словам дипломата, прямое сообщение между столицами двух стран означает развитие делового и рекреационного туризма, культурного и академического обмена и т.д.

"Ключевой момент заключается в том, что эти связи создадут условия для реализации краткосрочных программ культурного обмена и торговли", - отметил Мустафа Реда.