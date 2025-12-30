Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 19:21
    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Азербайджан и Египет планируют запустить прямой авиарейс Баку–Каир.

    Об этом сообщил Report посол арабского государства в нашей стране Хусамеддин Эффат Мустафа Реда.

    Дипломат отметил, что ежегодный показатель в 10 млн азербайджанских туристов, приезжающих в Египет, не является пределом:

    "Я думаю, что и Египет, и Азербайджан располагают возможностями для увеличения взаимного турпотока. Хочу, чтобы Баку и Каир стали основными направлениями для поездок туристов обеих стран.

    У нас уже есть прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх, сейчас мы работаем с правительством Азербайджана и некоторыми частными египетскими компаниями над открытием прямого авиарейса Баку–Каир".

    По словам дипломата, прямое сообщение между столицами двух стран означает развитие делового и рекреационного туризма, культурного и академического обмена и т.д.

    "Ключевой момент заключается в том, что эти связи создадут условия для реализации краткосрочных программ культурного обмена и торговли", - отметил Мустафа Реда.

    прямой авиарейс Баку-Каир посол Египта Азербайджан
    Səfir: Bakı–Qahirə birbaşa aviareysinin açılması üzərində iş gedir
    Ambassador: Egypt, Azerbaijan to establish direct flight between Baku and Cairo

    Последние новости

    19:54

    В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    Происшествия
    19:34

    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Другие страны
    19:30

    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

    Энергетика
    19:24

    Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

    Другие страны
    19:21

    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Внешняя политика
    19:06

    Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в Дохе

    Индивидуальные
    18:54

    США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛ

    Другие страны
    18:46

    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    В регионе
    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    Лента новостей