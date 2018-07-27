Посол: Египет и Азербайджан будут наращивать политическое сотрудничество

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Взаимоотношения между Азербайджаном и Египтом находятся на высоком уровне, но существует потенциал для дальнейшего развития.

Как передает Report, об этом заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим на пресс-конференции.

"Во время своей миссии я буду стараться поднять отношения двух стран на качественно новый уровень. Это касается всех сфер сотрудничества, в особенности, в области политики. Так, Египет скоро будет председательствовать в Лиге Африканских стран, а Азербайджан в Движении неприсоединения, что даст возможность странам еще активнее поддерживать друг друга. Кроме того, мы надеемся на скорый визит официальных лиц Египта в Азербайджан", - заявил А.Ибрагим.

Дипломат также отметил, что особый интерес для стран составляет сотрудничество в области туризма.

"Для этого также рассматривается вопрос открытия прямых рейсов между странами", - добавил посол.