Посол Чехии: Развитие ЮГК важно для укрепления энергетической стабильности Европы

Дальнейшее развитие Южного газового коридора имеет важное значение для укрепления энергетической устойчивости и стабильности Европы.

Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

По его словам, Чехия считает Южный газовый коридор стратегическим проектом, который вносит значительный вклад в диверсификацию энергоснабжения и снижает зависимость от одного источника.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.