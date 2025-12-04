Посол Чехии: Развитие ЮГК важно для укрепления энергетической стабильности Европы
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 12:32
Дальнейшее развитие Южного газового коридора имеет важное значение для укрепления энергетической устойчивости и стабильности Европы.
Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.
По его словам, Чехия считает Южный газовый коридор стратегическим проектом, который вносит значительный вклад в диверсификацию энергоснабжения и снижает зависимость от одного источника.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Последние новости
13:12
Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйтиВ регионе
13:08
Фото
Эльчин Амирбеков обсудил в Берне углубление сотрудничества Азербайджана и ШвейцарииВнешняя политика
13:01
Система волонтерства в госструктурах Азербайджана расширится в 2026 годуСоциальная защита
13:01
Ильхам Алиев: Азербайджан и Великобритания открыли новую страницу сотрудничества в сфере оборонпромаВнешняя политика
13:01
США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАРДругие страны
12:57
Фото
Азербайджан и Турция обсудили расширение приграничной торговли и инвестицийБизнес
12:51
Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентовВ регионе
12:47
Фото
Видео
В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный домПроисшествия
12:46