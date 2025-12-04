Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Посол Чехии: Развитие ЮГК важно для укрепления энергетической стабильности Европы

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 12:32
    Дальнейшее развитие Южного газового коридора имеет важное значение для укрепления энергетической устойчивости и стабильности Европы.

    Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

    По его словам, Чехия считает Южный газовый коридор стратегическим проектом, который вносит значительный вклад в диверсификацию энергоснабжения и снижает зависимость от одного источника.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Çexiya səfiri: Cənub Qaz Dəhlizininin inkişaf etdirilməsi Avropanın enerji sabitliyinin gücləndirilməsi üçün vacibdir
    Elvis

