Посол: Чехия воспринимает инициативы Азербайджана на Южном Кавказе как ограничение внешнего влияния

Чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек в интервью Report ответил на вопросы о динамике развития политического диалога между двумя странами, перспективах сотрудничества в двустороннем и международном форматах, отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом, мирном процессе на Южном Кавказе, а также роли Южного газового коридора в энергетической безопасности Европы.

– В этом году Азербайджан и Чехия отмечают 32-ю годовщину установления дипломатических отношений. В каком направлении развивалась динамика политического диалога в последние годы и какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего углубления связей?

– В последние годы политический диалог между Азербайджаном и Чехией развивается достаточно динамично и позитивно посредством интенсивных контактов на высоком уровне и фокусирования на взаимных экономических интересах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз в год проводит неформальные встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиала. Двусторонние переговоры прошли также в рамках конференции COP29 в Баку. Кроме того, деятельность совместных рабочих групп по инновациям и зеленой экономике, более интенсивные культурные обмены и использование многосторонних платформ могут внести вклад в углубление отношений.

– Как Чехия, будучи членом Евросоюза, оценивает сотрудничество Азербайджана с ЕС? Возможен ли переход к новому этапу в отношениях ЕС-Азербайджан вне энергетического партнерства?

– Чехия считает сотрудничество Азербайджана с ЕС стратегически важным, особенно в контексте глобальных вызовов и диверсификации энергоснабжения. Помимо энергетики, потенциалом обладают такие новые области, как транспортная инфраструктура (например, интеграция Среднего коридора), экспорт энергии, произведенной из возобновляемых источников, и цифровые инновации, где зеленые амбиции Азербайджана согласуются с целями устойчивого развития ЕС.

– Как Чехия оценивает инициативы Азербайджана по обеспечению региональной стабильности и сотрудничества на фоне геополитических изменений последних лет в регионе, включая прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе?

– В контексте геополитических изменений, включая прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, Чехия воспринимает инициативы Азербайджана, направленные на стабильность на Южном Кавказе, как основу регионального благополучия и как ограничение внешних влияний. Сюда входит поддержка проектов по развитию связности, которые способствуют экономической интеграции и рассматриваются как возможность для укрепления связей между Чехией и Азербайджаном.

– Когда и где планируется проведение следующего заседания Совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Чехией? Также хотелось бы узнать дату и место следующего раунда политических консультаций между МИД двух стран.

– Как вам известно, в Чешской Республике прошли выборы, и новое правительство, которое определит дальнейшие шаги, еще не сформировано. Однако мы ожидаем, что оба мероприятия состоятся в следующем году.

– Как Азербайджан и Чехия сотрудничают в рамках международных организаций? Какие перспективы существуют для усиления этого сотрудничества?

– Обе страны активно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних платформ. Существует большой потенциал для углубления сотрудничества в области глобальной безопасности, устойчивого развития и климатических инициатив, а также для координации позиций по вопросам региональной стабильности и энергетической безопасности.

Хорошим примером нового сотрудничества является Международный транспортный форум (МТФ), в котором Азербайджан в настоящее время председательствует, а Чехия является первым вице-председателем. Отмечу, что МТФ - единственная глобальная организация, занимающаяся всеми видами транспорта. Административно он интегрирован в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но политически является независимым.

– Как Чехия оценивает перспективы Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы?

– Чешская Республика считает Южный газовый коридор стратегическим проектом, который в значительной степени способствует диверсификации энергоснабжения и снижает зависимость от одного источника. Его дальнейшее развитие важно для укрепления устойчивости и стабильности Европы в энергетической сфере.

– В последние годы Азербайджан уделяет особое внимание развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Насколько Чехия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области водородных технологий и зеленой энергетики?

– Цель обновленного Национального энергетического и климатического плана Чехии - довести долю возобновляемых источников энергии в конечном потреблении до 30,1% к 2030 году (в 2024 году этот показатель составлял 18,6%). Поэтому чешские компании готовы внести свой вклад в такие области, как проектирование, инжиниринг и производство высококачественного оборудования для проектов в сфере ВИЭ.

Что касается водородной отрасли, Чехия через оператора газотранспортной системы NET4GAS предоставляет своим клиентам экономичные, безопасные и надежные услуги транспортировки по сети газопроводов (в основном для водорода) протяженностью более 4 тыс. км. Благодаря своему расположению в центре Европы Чехия для импорта водорода может использовать три из пяти основных транспортных коридоров в Европе: Северная Африка – Южная Европа, Восточная – Юго-Восточная Европа, а также Скандинавия – страны Балтии.

Чешские компании обладают широкими возможностями также в водородной сфере и могут участвовать во всей цепочке поставок. Мы предлагаем услуги по производству резервуаров и баллонов высокого давления для хранения и транспортировки водорода, фитингов и оборудования для тестирования топливных элементов.

- Одна из чешских компаний уже участвует в модернизации гидроэлектростанции в Азербайджане. Какие конкретные результаты достигнуты в этом направлении? Планируются ли новые проекты? В каких других инфраструктурных или энергетических проектах могут принять участие чешские компании?

– Проект модернизации повысил эффективность гидроэлектростанции и продлил срок ее эксплуатации. В настоящее время рассматриваются новые проекты в области ВИЭ и модернизации распределительных сетей. Чешские компании могут участвовать в развитии инфраструктуры, включая создание умных сетей и передовых систем хранения энергии. Чехия также готова поделиться своим опытом и технологиями в области ВИЭ, включая биоэнергетику, переработку отходов и управление ими.

– Азербайджан активно изучает возможности развития аккумуляторных систем хранения энергии (BESS). Какие решения могут предложить чешские компании в данном направлении? Видит ли Чехия перспективы сотрудничества в развитии BESS и их интеграции в энергосистему страны?

– В Чехии уже начато строительство множества объектов по аккумуляторному хранению энергии с мощностью в десятки мегаватт-часов, предназначенных для услуг по балансировке энергосистемы. В Чешской Республике все еще имеется значительный сетевой потенциал для подключения BESS. Сегодня Чехия может предложить комплексные решения для производства, хранения и использования электроэнергии, полученной из ВИЭ. В качестве примера можно привести умную платформу управления энергией EMS Podium.