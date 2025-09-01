Посол Пакистана в Баку: Политика премьера Индии угрожает безопасности на Кавказе и за его пределами

Политика премьер-министра Индии Нарендры Моди представляет угрозу миру и безопасности не только в Южной Азии, но и на Кавказе и за его пределами.

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин написал в соцсети X.

Он отметил, что никакие силы не могут встать между двумя странами: "Ничто не может разрушить братство Пакистана и Азербайджана".