    Посол Пакистана в Баку: Политика премьера Индии угрожает безопасности на Кавказе и за его пределами

    • 01 сентября, 2025
    • 21:57
    Посол Пакистана в Баку: Политика премьера Индии угрожает безопасности на Кавказе и за его пределами

    Политика премьер-министра Индии Нарендры Моди представляет угрозу миру и безопасности не только в Южной Азии, но и на Кавказе и за его пределами.

    Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин написал в соцсети X.

    Он отметил, что никакие силы не могут встать между двумя странами: "Ничто не может разрушить братство Пакистана и Азербайджана".

    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

