    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:39
    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

    Modi rejiminin siyasəti təkcə Cənubi Asiya üçün deyil, həm də Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda sülh və təhlükəsizliyə təhdiddir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Azərbaycandakı səfiri  Qasım Mohiuddin "X"də yazıb.

    O bildirib ki, Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz.

    Посол Пакистана в Баку: Политика премьера Индии угрожает безопасности на Кавказе и за его пределами

