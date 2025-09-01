Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 21:39
Modi rejiminin siyasəti təkcə Cənubi Asiya üçün deyil, həm də Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda sülh və təhlükəsizliyə təhdiddir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "X"də yazıb.
O bildirib ki, Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz.
Son xəbərlər
22:23
A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürübFutbol
22:16
Türkiyənin üç vilayətində meşə yanırRegion
21:57
Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürübHadisə
21:46
"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcəkFutbol
21:43
Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:39
Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməzXarici siyasət
21:25
Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidirRegion
21:17
Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırırDigər ölkələr
21:05