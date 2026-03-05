Посол: Болгария решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

Болгария решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван и выражает полную солидарность с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом посол Болгарии в нашей стране Руслан Стоянов заявил на мероприятии в Баку по случаю Дня национального освобождения страны.

"Я возмущен сегодняшними действиями Ирана, нанесшего удары по аэропорту Нахчывана и деревне Шекерабад. Я сочувствую семьям раненых мирных жителей. Болгария решительно осуждает эти действия и выражает свою полную солидарность с Азербайджаном", - сказал дипломат.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.