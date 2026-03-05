Посол: Болгария решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 19:29
    Болгария решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван и выражает полную солидарность с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом посол Болгарии в нашей стране Руслан Стоянов заявил на мероприятии в Баку по случаю Дня национального освобождения страны.

    "Я возмущен сегодняшними действиями Ирана, нанесшего удары по аэропорту Нахчывана и деревне Шекерабад. Я сочувствую семьям раненых мирных жителей. Болгария решительно осуждает эти действия и выражает свою полную солидарность с Азербайджаном", - сказал дипломат.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir
