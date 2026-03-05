Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 19:35
Bolqarıstan İranın Naxçıvana dronlarla hücumunu qətiyyətlə pisləyir və Azərbaycanla tam həmrəyliyini ifadə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstanın Azərbaycandakı səfiri Ruslan Stoyanov Bakıda ölkənin Milli Azadlıq Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə bildirib.
Məlumat yenilənir...
