    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 19:35
    Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir

    Bolqarıstan İranın Naxçıvana dronlarla hücumunu qətiyyətlə pisləyir və Azərbaycanla tam həmrəyliyini ifadə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstanın Azərbaycandakı səfiri Ruslan Stoyanov Bakıda ölkənin Milli Azadlıq Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    Посол: Болгария решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

