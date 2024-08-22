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Посол Белиза поблагодарил правительство Азербайджана

Посол Белиза поблагодарил правительство Азербайджана Среди основных принципов внешней политики Белиза на первом месте стоят обеспечение прав человека и уважение к территориальной целостности стран
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 16:09
Посол Белиза поблагодарил правительство Азербайджана

Среди основных принципов внешней политики Белиза на первом месте стоят обеспечение прав человека и уважение к территориальной целостности стран.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер в офисе Бакинской инициативной группы.

По его словам, спустя десятилетия борьбы Белиз добился представительства в ООН и стремится поддержать страны, страдающие от колониализма:

"Народ Бонайре нуждается в том, чтобы быть услышанным. Они проводят встречи с представителями ООН в Нью-Йорке и активно борются за свои права. Я благодарю правительство Азербайджана, Бакинскую инициативную группу за предоставление данной платформы".

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Версия на английском языке Belize ambassador thanks Azerbaijani government
Версия на азербайджанском языке Belizin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib

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