Посол Белиза поблагодарил правительство Азербайджана

Среди основных принципов внешней политики Белиза на первом месте стоят обеспечение прав человека и уважение к территориальной целостности стран

Среди основных принципов внешней политики Белиза на первом месте стоят обеспечение прав человека и уважение к территориальной целостности стран.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер в офисе Бакинской инициативной группы.

По его словам, спустя десятилетия борьбы Белиз добился представительства в ООН и стремится поддержать страны, страдающие от колониализма:

"Народ Бонайре нуждается в том, чтобы быть услышанным. Они проводят встречи с представителями ООН в Нью-Йорке и активно борются за свои права. Я благодарю правительство Азербайджана, Бакинскую инициативную группу за предоставление данной платформы".