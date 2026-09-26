Посол: Бангладеш и Азербайджан в будущем могут полностью отменить визовый режим

Полная отмена визового режима между Азербайджаном и Бангладеш в будущем не исключена.

Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Бангладеш в Азербайджане Аманул Хак.

Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Бангладеш вышли на новый уровень:

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его бангладешский коллега Халилур Рахман на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке подписали межправительственное соглашение "Об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов". Это важный и конкретный шаг, предпринятый для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами".

Дипломат отметил, что на начальном этапе планировалось упростить визовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов обеих стран, а после оценки результатов реализации этого механизма не исключено, что в будущем аналогичный шаг будет предприняты и для владельцев общегражданских паспортов.

Хак добавил, что на следующем этапе ожидается взаимное открытие дипломатических представительств двух стран:

"Это свидетельствует о намерении Азербайджана и Бангладеш и дальше развивать отношения и расширять дипломатические контакты".