İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Səfir: Azərbaycan ilə Banqladeş arasında viza rejimi tamamilə aradan qaldırıla bilər

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:59
    Səfir: Azərbaycan ilə Banqladeş arasında viza rejimi tamamilə aradan qaldırıla bilər

    Gələcəkdə Azərbaycan ilə Banqladeş arasında viza rejiminin tamamilə aradan qaldırılması istisna edilmir.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Banqladeşin Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfiri Amanul Haq deyib.

    O, Azərbaycanla Banqladeş arasında əlaqələrin yeni müstəviyə keçdiyini vurğulayıb:

    "Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Banqladeşin xarici işlər naziri Xəlilür Rəhman tərəfindən "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Banqladeş Xalq Respublikası Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri üçün viza tələbindən azad etmə haqqında Saziş" imzalanıb. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm və konkret addımdır".

    Diplomat ilkin mərhələdə viza rejiminin iki ölkənin diplomatik və xidməti pasport sahibləri üçün sadələşdirilməsinin nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, bu mexanizmin tətbiqinin nəticələri qiymətləndirildikdən sonra gələcəkdə digər pasport sahibləri üçün də analoji addımların atılması istisna olunmur.

    A.Haq əlavə edib ki, növbəti mərhələdə hər iki ölkənin qarşılıqlı şəkildə diplomatik nümayəndəliklərinin açılması gözlənilir:

    "Bu, Azərbaycan və Banqladeşin əlaqələri daha da inkişaf etdirmək və diplomatik təmasları genişləndirmək niyyətinin göstəricisidir".

    Səfirlik Azərbaycan-Banqladeş əlaqələri BMT Baş Assambleyası Amanul Haq
    Посол: Бангладеш и Азербайджан в будущем могут полностью отменить визовый режим
    Ambassador: Bangladesh and Azerbaijan may fully lift visa regime in future
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:05

    Aİ ölkələri qaz və elektrik enerjisi istehlakını azaltmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    05:39

    Tramp: ABŞ-nin İran üzərində qələbəsi neftin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq

    Digər ölkələr
    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti