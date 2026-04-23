    Посол: Бангладеш будет представлен на WUF13 на высоком уровне

    Внешняя политика
    • 23 апреля, 2026
    • 18:08
    Посол: Бангладеш будет представлен на WUF13 на высоком уровне

    Делегация Бангладеш высокого уровня примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Бангладеш в Азербайджане Аманул Хак.

    Дипломат отметил, что считает Баку хорошим примером урбанизации, городского развития и архитектуры. По его словам, участие в WUF13 позволит Бангладеш изучить и перенять опыт Азербайджана в сфере градостроительства.

    "Кроме того, мы планируем принять участие в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который также пройдет в этом году в Баку", - добавил он.

    Аманул Хак Бангладеш Всемирный форум городов (WUF13) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Səfir: Banqladeş WUF13-ə yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə qatılacaq

