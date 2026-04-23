Səfir: Banqladeş WUF13-ə yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə qatılacaq
Xarici siyasət
- 23 aprel, 2026
- 17:42
Banqladeş Bakıda keçiriləcək BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasında (WUF13) mümkün olan ən yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə qatılacaq.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Banqladeşin Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfiri Amanul Haq deyib.
Bakını urbanizasiya, şəhər inkişafı və memarlıq baxımından nümunəvi hesab etdiyini bildirən səfir vurğulayıb ki, WUF13-də iştirakla Azərbaycanın şəhərsalma sahəsindəki təcrübəsini müşahidə etmək, öyrənmək və faydalanmaq istəyirlər.
"Həmçini yenə bu il Bakıda keçiriləcək Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Qurucu Tədbirlər Konfransının (CICA) Zirvə Görüşündə iştirak etməyi də planlaşdırırıq", - deyə səfir qeyd edib.
Son xəbərlər
21:34
Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribHadisə
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46
Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirirDigər ölkələr
20:32
Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşibHadisə
20:18