Посол: Баку и Кишинев станут городами-побратимами в следующем году

Планируется заключить соглашение о породнении городов Габала Азербайджанской Республики и Комрат Республики Молдова.

Как передает Report, об этом в интервью Pravda.Ru заявил посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

"Мы находимся в тесном контакте и с правительством Молдовы, и с министерством иностранных дел, и с другими официальными институтами республики, хочу отметить что наши отношения развиваются на высоком уровне. Также в следующим году планируется заключать соглашение о породнении столиц наших стран", - добавил Г.Османов.

Посол указал, что в 2020 году должно состояться заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Молдова, в результате которого намечается подписание ряда торгово-экономических, культурных соглашений.

"Над их подготовкой сейчас активно работают в обеих наших странах. Ожидаются также взаимные визиты глав государств и первых лиц правительств. Ведь это все нацелено на развитие отношений между нашими странами", - добавил дипломат.

По его словам, отношения Молдовы и Азербайджана можно охарактеризовать партнерскими, дружественными и перспективными.

"В наших отношениях потенциал достаточно высок, есть что развивать политически, экономически и в культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнул Г.Османов.

Посол отметил, что у Азербайджана и Молдовы есть много общего.

"Однако в этом общем присутствует один очень болезненный момент — замороженные конфликты. Кровоточащая рана Азербайджана — Нагорный Карабах, подвергнутый армянской агрессии. И нам, безусловно, ценен опыт друг друга, пусть и в столь печальной ситуации", - добавил Г.Османов.