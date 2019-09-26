Посол: Азербайджан и страны МИКТА заинтересованы в тесном сотрудничестве

Азербайджан и страны МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия) имеют широкий спектр сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини заявил на пресс- конференции, посвященной началу фестиваля фильмов стран MИKTA в Баку.

"Суммарный ВВП стран MИKTA на сегодняшний день составляет примерно 6,2 млрд долларов. Этот показатель является четвертым по объему в мире. В этих же странах проживает четверть населения планеты. Азербайджан и MИKTA заинтересованы в тесном сотрудничестве. Так, торговый оборот между Азербайджаном и MИKTA за 2013- 2018 гг. составил 3,7 млрд долларов"-, сказал посол.

МИКТА — группа из пяти стран: Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия, так называемых "средних держав".

Договорённость о создании новой неформальной переговорной структуры "средних держав" была достигнута на встрече министров иностранных дел Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, состоявшейся в конце сентября 2013 года во время 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.