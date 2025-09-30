Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Посол Азербайджана встретился с мэром румынского города Яссы

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:35
    Посол Азербайджана встретился с мэром румынского города Яссы

    30 сентября посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов встретился с мэром города Яссы Михаем Кирикой.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Румынии, стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Румынией, в частности, перспективы взаимодействия с городом Яссы.

    Мэр Яссы отметил, что Азербайджан, как страна с сильными позициями в регионе, имеет большое значение для Европы.

    Он выразил интерес к возможностям сотрудничества между Азербайджаном и Яссами в сферах энергетики, экспорта продовольствия и обороны. Он также рассказал о стремительном развитии города и пригласил азербайджанских инвесторов в Яссы. Мэр города также подчеркнул, что имеются все условия для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, в частности в образовательной сфере. Кирика отметил, что в Яссах действуют пять крупных престижных университетов Румынии, в которых обучаются около 65 тысяч студентов.

    Посол Гудси Османов, в свою очередь, рассказал о важности сотрудничества между регионами двух стран и пригласил мэра посетить Азербайджан. Посол также рассказал румынской стороне о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана. Он призвал руководителя региона к сотрудничеству с Карабахским экономическим районом Азербайджана и предложил рассмотреть вопрос о подписании соглашения о городах-побратимах с одним из городов Карабахского региона. Кроме того, дипломат выразил готовность нашей страны к установлению и развитию межвузовских связей.

    Отметим, что румынский город Яссы последние 15 лет входит в число трех самых быстрорастущих городов Европы и является после столицы Бухареста вторым по численности населения городом Румынии.

