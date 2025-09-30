Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşüb
- 30 sentyabr, 2025
- 17:53
Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovun 30 sentyabr tarixində Yassı şəhərinin meri Mihay Kirika ilə görüşü keçirilib.
Azərbaycanın Rumıniyadakı Səfirliyinin Mətbuat xidmətindən "Report"a bildirilib ki, görüşdə tərəflər arasında Azərbaycan ilə Rumıniya strateji əməkdaşlıq münasibətləri, xüsusən Yassı şəhəri ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə mövzusu olub.
Yassının meri Mihay Kirika qeyd edib ki, Azərbaycan regionda güclü mövqeyə malik olan ölkə kimi, Avropa üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Azərbaycan ilə Yassı arasında enerqetika, qida məhsullarının ixracı, müdafiə sahələrində əməkdaşlıq imkanları üçün maraqlı olduqlarını bildirib.
M.Kirika Yassının sürətlə inkişaf etməsini vurğulayaraq Azərbaycan investorlarını Yassıya dəvət edib. Bundan əlavə, şəhərin meri mədəni-humanitar sahədə, xüsusən universitetlər arasında əməkdaşlığın inkişaf etməsi üçün bütün şəraitin olmasını vurğulayıb. O, Yassı şəhərində Rumıniyanın beş iri nüfuzlu universitetinin fəaliyyət göstərdiyini, 65 minə yaxın tələbənin təhsil aldığını qeyd edib.
Qüdsi Osmanov öz növbəsində iki ölkənin regionları arasında əməkdaşlığın vacibliyindən söz açaraq, Yassının merini Azərbaycana səfər etməyə dəvət edib. Səfir, o cümlədən qarşı tərəfə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan miqyaslı bərpa-tikinti işlərindən danışıb. Eyni zamanda o Rumıniya tərəfini, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi regionu ilə əməkdaşlığa çağırıb, hətta regionun şəhərlərinin biri ilə qardaşlıq haqqında sazişin imzalanması məsələsinə baxılmasını təklif edib. Bundan əlavə, diplomat ölkəmizin universitetlərarası əlaqələrin qurulması və inkişafına hazır olduğunu dilə gətirib.
Qeyd edilməlidir ki, Rumıniyanın Yassı şəhəri son 15 ildə Avropanın üçüncü ən sürətlə böyüyən şəhərləri sırasındadır, əhalisinə görə paytaxt Buxarestdən sonra Rumıniyanın ikinci şəhəridir.