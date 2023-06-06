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Посол Азербайджана встретился с марокканским министром

Посол Азербайджана встретился с марокканским министром Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов провел встречу с министром оборудования и водного хозяйства Королевства Марокко Низаром Барака.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 18:40
Посол Азербайджана встретился с марокканским министром

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов провел встречу с министром оборудования и водного хозяйства Королевства Марокко Низаром Барака.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждены проекты сотрудничества между двумя странами по расширению сотрудничества, развитию связей, перспективам развития в области дорожного строительства, строительства, транспорта, водоснабжения, метеорологии, строительства и использования морских портов.

Посол проинформировал о партнерских организациях и системе управления в Азербайджане и для развития всестороннего сотрудничества предложил в первую очередь организовать взаимные поездки представителей соответствующих структур. Министр одобрил эту идею и выразил готовность в целях дальнейшего сотрудничества пригласить делегации по вышеуказанным направлениям с официальным визитом в Рабат.

Затем посол проинформировал о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и отметил, что у марокканских компаний есть широкие возможности для сотрудничества в этом процессе. Министр Низар Барака выразил готовность оказать поддержку по этому вопросу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri mərakeşli nazirlə görüşüb

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