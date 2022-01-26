Посол Азербайджана в Пакистане: Организация бизнес-форумов будут способствовать дальнейшему укреплению экономических связей

Посол Азербайджанской Республики в Пакистане Хазар Фархадов встретился с секретарем Организации по развитию торговли Ахсаном Али Манги.

Посол Азербайджанской Республики в Пакистане Хазар Фархадов встретился с секретарем Организации по развитию торговли Ахсаном Али Манги.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Пакистане, говоря о высоком уровне двусторонних отношений, посол Хазар Фархадов подчеркнул важность дальнейшего расширения экономических связей. Он коснулся рассматриваемого между соответствующими ведомствами Азербайджана и Пакистана Преференциального торгового соглашения, отметив, что оно сыграет важную роль в расширении торговых отношений между двумя странами. Посол подчеркнул, что взаимные визиты предпринимателей, а также организация бизнес-форумов будут способствовать дальнейшему укреплению экономических связей.

Секретарь Пакистанской организации по развитию торговли Ахсан Али Манги поблагодарил посла Хазара Фархадова за визит и рассказал об искренних отношениях между Азербайджаном и Пакистаном. Выразив заинтересованность в дальнейшем углублении торгово-экономических отношений, Манги сообщил, что между Пакистанской организацией по развитию торговли и AZPROMO был подписан меморандум о взаимопонимании, и они находятся в тесном контакте с этой организацией.