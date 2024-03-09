Посол Азербайджана призвал парламент Нидерландов содействовать миру между Баку и Ереваном

8 марта состоялась встреча посла Азербайджана в Нидерландах Рахмана Мустафаева с Председателем постоянного Комитета по иностранным делам Палаты представителей (нижней палаты) нидерландского парламента Раймондом де Рооном.

Азербайджан призвал нидерландский парламент и его комитет по иностранным делам поддержать усилия по налаживанию мира между Баку и Ереваном и содействовать успеху переговорного процесса между ними.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Гааге.

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев встретился с председателем постоянного комитета по иностранным делам Палаты представителей (нижней палаты) нидерландского парламента Раймондом де Рооном, на которой он призвал нидерландскую сторону содействовать формированию благоприятной атмосферы для укрепления диалога и доверия между Баку и Ереваном.

"Комментируя ситуацию, сложившуюся в переговорном процессе, посол Р. Мустафаев указал на конструктивную роль немецкой дипломатии в этом вопросе, призвал комитет по иностранным делам и нидерландский парламент в целом поддержать данные усилия Германии - ведущего партнера Нидерландов в ЕС, и содействовать формированию благоприятной атмосферы для укрепления диалога и доверия между Баку и Ереваном", - говорится в сообщении.

Р. Мустафаев проинформировал главу комитета о состоянии двусторонних отношений Азербайджана и Нидерландов, ответил на его многочисленные вопросы о состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, о ситуации в регионе Южного Кавказа, отношениях с Россией, Украиной, Турцией, Ираном и Израилем.

В ходе беседы азербайджанский дипломат проинформировал Р. де Роона о проектах Срединного и Зангезурского коридоров, отметив их важное значение для всех стран региона, в том числе и самой Армении. При этом он указал, что Ереван по прежнему противится выполнению статьи 9 Совместного Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года об открытии транспортных коммуникаций, сохраняя Нахчыванскую АР в блокаде.

Глава комитета по иностранным делам выразил благодарность за информацию и высказался за развитие диалога и обмена визитами между депутатами парламентов Нидерландов и Азербайджана.

71-летний Раймонд де Роон - один из самых влиятельных деятелей ультраправой Партии свободы (PVV), которая победила на ноябрьских выборах 2023 года. Специализируется на вопросах внешней политики и оборонной стратегии ЕС.