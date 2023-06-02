Посол Азербайджана: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
Он отметил, что дружба между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом - это не только дружба президентов двух братских государств, но и личные взаимоотношения: "Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Так было как до, так и после выборов".
Дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами углубляются: "Мы решили многие стоящие перед нами проблемы".