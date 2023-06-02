Посол Азербайджана: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Он отметил, что дружба между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом - это не только дружба президентов двух братских государств, но и личные взаимоотношения: "Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Так было как до, так и после выборов".

Дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами углубляются: "Мы решили многие стоящие перед нами проблемы".