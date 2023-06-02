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Посол Азербайджана: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал Реджепа Тайипа Эрдогана

Посол Азербайджана: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал Реджепа Тайипа Эрдогана Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 13:20
Посол Азербайджана: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Он отметил, что дружба между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом - это не только дружба президентов двух братских государств, но и личные взаимоотношения: "Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Так было как до, так и после выборов".

Дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами углубляются: "Мы решили многие стоящие перед нами проблемы".

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador: President Ilham Aliyev always supported Recep Tayyip Erdogan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri: "İlham Əliyevin Ərdoğanı dəstəkləməsi onun ən təbii hüququdur"

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