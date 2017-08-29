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    Посол Азербайджана посетил место сильных лесных пожаров в Боржомском ущелье Грузии

    Азербайджанские дипломаты ознакомились с ситуацией после локализации пожара

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и сотрудники посольства посетили место сильных лесных пожаров в Боржомском ущелье.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Грузии, азербайджанские дипломаты ознакомились с ситуацией после локализации пожара.

    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и другие члены штаба по тушению пожара подробно проинформировали о проделанной работе.

    Напомним, что пожар в национальном парке Боржоми вспыхнул около двух недель назад. Пожар из-за жаркой погоды и сильного ветра стал сильно распространяться, в связи с чем Грузия обратилась за помощью к своим соседям. МЧС Азербайджана выделил на тушение пожара технику и живую силу. 

    Пожар был локализован на прошлой неделе, в связи с чем сотрудники МЧС Азербайджана вернулись в страну 28 августа.

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