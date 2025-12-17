Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

Посол Азербайджана в Гамбии Назим Самедов заявил наличии широких возможностей для обмена идеями и опытом в сфере СМИ между медиа-институтами Азербайджана и Гамбии.

Как передает Report, об этом посол-нерезидент заявил на встрече в редакции гамбийской газеты The Standard.

Согласно информации, посол и сопровождающая делегация обсудили с генеральным директором Саллой Дженг и главным редактором Ламином Чамом возможности сотрудничества и взаимодействия между СМИ двух стран,

"Развитие сотрудничество поспособствует углублению взаимопонимания и укреплению связей между Азербайджаном и Гамбией в сфере медиа", - пишет издание.

Назим Самедов также отметил свои положительные впечатления от визита в Гамбию и наличие широких возможностей для обмена идеями и опытом между медиа-институтами двух стран. "Развитие такого сотрудничества позволит лучше донести позицию Азербайджана по региональным и глобальным вопросам", - подчеркнул дипломат.

Генеральный менеджер Салла Дженг и главный редактор Чам заверили посла в готовности The Standard всячески способствовать укреплению отношений между Гамбией и Азербайджаном.