Посол: Азербайджан - важнейший и надежный партнер Германии на Южном Кавказе
- 06 октября, 2026
- 10:06
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Азербайджан является важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.
По его словам, недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин открыл новую главу в отношениях между двумя странами.
"Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнёрства является серьёзным обязательством обеих стран по расширению нашего сотрудничества", - сказал посол.
Дирк Лёльке отметил также важность создания Германо-азербайджанского делового совета.
Он сообщил, что соответствующий документ был подписан во время визита президента Ильхама Алиева в Берлин при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, представителей германской стороны и Восточного комитета германской экономики.
"Я совершенно уверен, что вопрос взаимосвязанности очень скоро станет вторым столпом наших двусторонних экономических отношений наряду с энергетикой", - отметил посол.
Дирк Лёльке затронул также вопрос стабильности и мирного процесса в регионе.
Он заявил, что правительство Германии приветствует прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в мирном процессе, и их приверженность его продолжению.
"Устойчивый мир, безусловно, необходим для стабильности региона, региональной интеграции, а также для раскрытия экономического потенциала региона", - подчеркнул посол.