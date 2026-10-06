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    Посол: Азербайджан - важнейший и надежный партнер Германии на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 10:06
    Посол: Азербайджан - важнейший и надежный партнер Германии на Южном Кавказе

    Азербайджан является важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

    По его словам, недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин открыл новую главу в отношениях между двумя странами.

    "Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнёрства является серьёзным обязательством обеих стран по расширению нашего сотрудничества", - сказал посол.

    Дирк Лёльке отметил также важность создания Германо-азербайджанского делового совета.

    Он сообщил, что соответствующий документ был подписан во время визита президента Ильхама Алиева в Берлин при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, представителей германской стороны и Восточного комитета германской экономики.

    "Я совершенно уверен, что вопрос взаимосвязанности очень скоро станет вторым столпом наших двусторонних экономических отношений наряду с энергетикой", - отметил посол.

    Дирк Лёльке затронул также вопрос стабильности и мирного процесса в регионе.

    Он заявил, что правительство Германии приветствует прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в мирном процессе, и их приверженность его продолжению.

    "Устойчивый мир, безусловно, необходим для стабильности региона, региональной интеграции, а также для раскрытия экономического потенциала региона", - подчеркнул посол.

    Дирк Лельке Азербайджано-германские отношения
    Səfir: Azərbaycan Almaniyanın Cənubi Qafqazda ən mühüm və etibarlı tərəfdaşıdır
    Ambassador: Azerbaijan Germany's crucial, reliable partner in South Caucasus
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