Посол: Азербайджан - важнейший и надежный партнер Германии на Южном Кавказе

Азербайджан является важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

По его словам, недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин открыл новую главу в отношениях между двумя странами.

"Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнёрства является серьёзным обязательством обеих стран по расширению нашего сотрудничества", - сказал посол.

Дирк Лёльке отметил также важность создания Германо-азербайджанского делового совета.

Он сообщил, что соответствующий документ был подписан во время визита президента Ильхама Алиева в Берлин при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, представителей германской стороны и Восточного комитета германской экономики.

"Я совершенно уверен, что вопрос взаимосвязанности очень скоро станет вторым столпом наших двусторонних экономических отношений наряду с энергетикой", - отметил посол.

Дирк Лёльке затронул также вопрос стабильности и мирного процесса в регионе.

Он заявил, что правительство Германии приветствует прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в мирном процессе, и их приверженность его продолжению.

"Устойчивый мир, безусловно, необходим для стабильности региона, региональной интеграции, а также для раскрытия экономического потенциала региона", - подчеркнул посол.