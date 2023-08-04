Посол: Азербайджан солидарен с Пакистаном и поддерживает нас

Азербайджан, демонстрируя мудрую и дальновидную политику, солидарен с Пакистаном и поддерживает нас.

Азербайджан, демонстрируя мудрую и дальновидную политику, солидарен с Пакистаном и поддерживает нас.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол отметил, что повестка Джамму и Кашмира является самой продолжительной на полях ООН: "Односторонняя отмена статьи 370 и статьи 35А Конституции Индии, которая предоставляла региону особые права и привилегии, имела негативные последствия для региона", - сказал он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. После принятия решения о смене конституционного статуса штата с целью предотвращения напряженности в Кашмире власти Нью-Дели перебросили на север десятки тысяч военных. В регионе был введен комендантский час, ограничено движение транспорта, отключены мобильная связь и интернет.