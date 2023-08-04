О нас

Посол: Азербайджан солидарен с Пакистаном и поддерживает нас

Посол: Азербайджан солидарен с Пакистаном и поддерживает нас Азербайджан, демонстрируя мудрую и дальновидную политику, солидарен с Пакистаном и поддерживает нас.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 18:46
Посол: Азербайджан солидарен с Пакистаном и поддерживает нас

Азербайджан, демонстрируя мудрую и дальновидную политику, солидарен с Пакистаном и поддерживает нас.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Посол отметил, что повестка Джамму и Кашмира является самой продолжительной на полях ООН: "Односторонняя отмена статьи 370 и статьи 35А Конституции Индии, которая предоставляла региону особые права и привилегии, имела негативные последствия для региона", - сказал он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. После принятия решения о смене конституционного статуса штата с целью предотвращения напряженности в Кашмире власти Нью-Дели перебросили на север десятки тысяч военных. В регионе был введен комендантский час, ограничено движение транспорта, отключены мобильная связь и интернет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan stands in solidarity with Pakistan
Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: “Azərbaycan bizimlə həmrəydir və ölkəmizi dəstəkləyir”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi