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    Посол: Азербайджан предлагает модель религиозной и этнической толерантности

    Посол Азербайджана в Великобритании ответил изданию The Economist

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде ответил журналу "The Economist" в связи с предвзятой статьей в этом издании.

    Как сообщает Report, посол отметил, что расстроен подобной статьей.

    По его словам, Азербайджан открывает свой бизнес для зарубежных инвестиций, а его надежность в качестве энергетического партнера для международного сообщества достойна похвалы.

    "Азербайджан предлагает модель религиозной и этнической толерантности и успешного межкультурного общества, при этом развивая европейскую модель демократии", - отметил посол.

    Дипломат также выразил сожаление, что в статье не отмечается факт оккупации земель Азербайджана вследствие конфликта с Арменией, который нанес удар по ресурсам Азербайджана, создав гуманитарную катастрофу.

    Отметим, ранее журнал "The Economist" опубликовал критическую статью о правах человека в Азербайджане.

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