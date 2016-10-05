Посол: Азербайджан предлагает модель религиозной и этнической толерантности

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде ответил журналу "The Economist" в связи с предвзятой статьей в этом издании.

Как сообщает Report, посол отметил, что расстроен подобной статьей.

По его словам, Азербайджан открывает свой бизнес для зарубежных инвестиций, а его надежность в качестве энергетического партнера для международного сообщества достойна похвалы.

"Азербайджан предлагает модель религиозной и этнической толерантности и успешного межкультурного общества, при этом развивая европейскую модель демократии", - отметил посол.

Дипломат также выразил сожаление, что в статье не отмечается факт оккупации земель Азербайджана вследствие конфликта с Арменией, который нанес удар по ресурсам Азербайджана, создав гуманитарную катастрофу.

Отметим, ранее журнал "The Economist" опубликовал критическую статью о правах человека в Азербайджане.